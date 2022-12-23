Мир 23 декабря 2022, 11:02 Власти Казахстана пообещали не допустить новых беспорядков Президент Казахстана Токаев: сделаем все возможное, чтобы беспорядки не повторились Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Алма-Ате открыли мемориал в память о жертвах январских беспорядков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на церемонии, что сделает все для предотвращения нового бунта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась», — сказал он.

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Президент заявил, что под угрозой оказалось существование государства. Мирные митинги в нескольких городах страны переросли в массовые беспорядки, участники погромов нападали на административные здания и грабили склады с оружием. Заговорщиков, по его словам, удалось остановить, но погибли мирные люди.

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Мемориал «Тагзым» молодых архитекторов Алексея Ивженко и Гайни Сагидуллаевой поставили в Алма-Ате на площади Республики, которая оказалась в эпицентре беспорядков. Многоступенчатый архитектурный комплекс поделили на четыре части: светло-серую — как символ преодоления, черную — в знак хаоса и страха, серую — в память о жертвах, белую — в честь стремления к стабильности. В каждой из них поставили камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа.

Жители городов Актау и Жанаозен в начале января 2022 года вышли на улицы в знак протеста против подорожания сжиженного газа в два раза, затем митинги перекинулись на Алма-Ату и другие города. Начались беспорядки, и власти ввели до 19 января режим контртеррористической операции. Погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков. Хакеры группировки RaHDIt заявили, что к восстанию причастна Украина.