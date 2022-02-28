Власти Казахстана объяснили, кто решил отключить вещание российских каналов под Карагандой
Власти Казахстана заявили, что российские каналы под Карагандой отключила частная компания
Министерство информации Казахстана не принимало решения приостановить вещание российских телеканалов на территории республики. По данным Мининформа, это была инициатива частной телекоммуникационной компании «Ремстройсервис».
В ведомстве заявили, что не имеют полномочий вмешиваться в отношения между телеканалами и частными операторами телерадиовещания, написал «Sputnik Казахстан».
«️Если со стороны провайдеров будут нарушения законодательства в сфере информации, ведомство их изучит и примет соответствующие меры», — добавили в Мининформе.
Ранее, по данным издания, проблемы с вещанием Первого канала, НТВ, «России 24», «России 1», «Звезды» и канала «МИР 24» возникли у ряда абонентов в Карагандинской области.
В «Ремстройсервисе» заявили, что российские каналы отключили на неопределенный срок. Вместо них можно смотреть трансляцию казахстанского госканала.