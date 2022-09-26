Стала известна позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР | 360°

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Стала известна позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР

МИД Казахстана обозначил позицию страны по референдумам в Донбассе, Запорожье и Херсоне

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Власти Казахстана привержены принципам территориальной целостности всех стран. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров, комментируя референдумы в Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР.

«Что касается референдумов, то Казахстан исходит из принципов мирного сосуществования, территориальной целостности государств и права на суверенитет», — сказал он.

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Глава дипломатического ведомства Казахстана напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивал важность соблюдения принципов международного права.

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«В уставе ООН говорится об ответственности членов организации за  соблюдение территориальной целостности государств и поддержание мира. Казахстан считает своей главной задачей поддержание стабильности как на глобальном уровне, так и на региональном», — добавил Смадияров.

В период с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также ЛНР и ДНР проходят референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.

Казахстан

Референдумы о присоединении к России

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