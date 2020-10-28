Власти Катара объяснили случаи гинекологического осмотра женщин в аэропорту

Уточняется, что катарские власти разыскивают женщину, которая в начале октября оставила в международном аэропорту Дохи имени Хамада младенца и скрылась. Отношения между Катаром и Австралией обострились после того, как пассажирки рейса из Дохи в Сидней пожаловались, что против воли подверглись принудительному гинекологическому осмотру в машине скорой помощи. Об этом же рассказывали некоторые женщины, которые вылетали из Катара по другим направлениям.

«В то время как целью срочного осмотра было не позволить виновным в ужасном преступлении сбежать, Катар сожалеет в связи с неудобством или нарушением личных свобод какого-либо пассажира, вызванных этим действием», — приводит РИА «Новости» фрагмент пресс-релиза.

В стране будет проведено всеобъемлющее расследование произошедшего. Отмечается, что инцидент с обнаруженным в подобном состоянии новорожденным в аэропорту Дохи произошел впервые. Руководство Хамада попросило всех, кто владеет информацией о матери найденного ребенка, оказать помощь в ее поиске.