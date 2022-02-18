Власти Канады заморозили банковские счета протестующих дальнобойщиков

Краудфандинговые платформы Канады обязаны зарегистрироваться в качестве финансовых институтов, а банки обязаны замораживать счета участников протеста «Конвоя свободы» или их спонсоров. Как сообщил сайт CTV News, с таким заявлением выступила заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд.

Она напомнила, что в стране принят закон о режиме чрезвычайной ситуации, а значит, все финансовые потоки переходят под контроль Центра анализа финансовых транзакций.

«Это снизит риск получения этими краудфандинговыми платформами незаконных средств и предоставит больше информации для расследования правоохранительными органами действий участников незаконной блокады», — заявила она.

Она отметила, что заморозку счетов банки смогут проводить без решения суда. При этом они защищены законом за добросовестные действия.

«Если ваш грузовик используется в незаконных блокадах, ваши корпоративные счета заморозят», — предупредила она компании по перевозкам. Фриланд отметила, что правила распространяютися на все виды транзакций, включая криптовалюты.

Организаторы «Конвоя свободы» собрали более 10 миллионов канадских долларов на краудфандинговой платформе GoFundMe, но снять они успели только один миллион. Администрация платформы заявила, что опасается преследования и вернула все донаты владельцам.

Новый сайт GiveSendGo, куда обратились протестующие, сейчас недоступен. Но все подобные платформы теперь обязаны сообщать обо всех крупных транзакциях, которые через них проходят.

Электронные переводы внутри страны на сумму более 10 тысяч долларов теперь должны иметь данные от кого и кому они предназначены.

Акции протеста охватили Канаду в конце января. Основной движущей силы «Конвоя свободы» стали дальнобойщики, которые перекрыли фурами основные магистрали крупных городов. Они потребовали отменить в стране все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

В минувший понедельник правительство Джастина Трюдо впервые в истории страны ввело в Канаде режим чрезвычайной ситуации. Полицейские в Оттаве предупредили участников протестов об ответственности. Во время действия режима масштабные мероприятия запрещены. Нарушителям грозят штрафы, лишение водительских прав или лицензии дальнобойщика, а также арест транспортного средства.