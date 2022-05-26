Власти Канады ужесточат оружейный закон из-за школьного шутинга

Власти Канады планируют ввести жесткие ограничения на приобретение оружия. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что причиной этого послужил случай стрельбы в школах. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

На данный момент в стране уже нельзя приобретать и продавать штурмовые винтовки.

«Мы намерены двигаться дальше, и сделать еще больше в области ужесточения оружейного закона страны», — отметил Трюдо.

Политик выразил свои соболезнования родственникам тех, кто скончался от шутинга в начальной школе в Техасе.