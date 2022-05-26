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    26 мая 2022, 21:22

    Власти Канады ужесточат оружейный закон из-за школьного шутинга

    Арина Бобкова

    Власти Канады планируют ввести жесткие ограничения на приобретение оружия. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что причиной этого послужил случай стрельбы в школах. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    На данный момент в стране уже нельзя приобретать и продавать штурмовые винтовки.

    «Мы намерены двигаться дальше, и сделать еще больше в области ужесточения оружейного закона страны», — отметил Трюдо.

    Политик выразил свои соболезнования родственникам тех, кто скончался от шутинга в начальной школе в Техасе.