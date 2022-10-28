Власти Канады расширили список санкций против России | 360°

Мир 28 октября 2022, 18:49 Власти Канады расширили список санкций против России Канада ввела санкции против Новака, Мантурова и Шульгинова РИА "Новости"

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Канадские власти ввели новые антироссийские санкции. В список «запрещенных» попали деятели и компании из России. Об этом стало известно из заявления, которое обнародовано на сайте правительства Канады.

В санкционный список попали вице-премьер России Александр Новак, глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр энергетики страны Николай Шульгинов. Также ограничения наложили на председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, зампредседателя правления компании Виталия Маркелова и ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, профессора Виктора Мартынова.

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Власти Канады ввели санкции против компаний «Лукойл», «Трансойл», СОГАЗ, «Национальная нерудная компания», а также под угледобывающий холдинг «Сибуглемет» и компанию «Инфраструктура Молжаниново».

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Под ограничения попали еще 35 физических лиц, которые связаны с энергетическим сектором.

В четверг президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что страна создает пространство свободы, активно сражаясь с санкциями. Он отметил, что пик трудностей из-за ограничений в экономике пройден, сообщил НСН.