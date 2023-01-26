Мир 26 января 2023, 11:23 Власти Камбоджи вместо помощи Украине решили обучить российских саперов Премьер Камбоджи Хун Сен отказался помогать Украине и пригласил саперов из России Пресс-служба Минобороны

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Камбоджа не помогала Украине и не планирует этого делать, но в виде гуманитарной акции готова обучать ее саперов. На такую же стажировку премьер-министр Хун Сен пригласил российских специалистов по разминированию, рассказала газета Khmer Times.

«Страна не оказывала никакой поддержки Украине. Камбоджа не имеет возможности сделать это», — сказал он на выпускном вечере одного из университетов.

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Председатель правительства заявил, что его страна не отправляла в зону конфликта ни войска, ни инструкторов по разминированию. Она провела для украинских специалистов технические тренинги, но это Хун Сен назвал гуманитарной помощью совместно с Японским агентством международного сотрудничества — такой же, какую Камбоджа оказала Мали, Южному Судану, Ливану и Центрально-Африканской Республике.

Он пригласил саперов из России, Украины и любых других стран мира на обучение. Хун Сен напомнил, что Камбоджа имеет большой опыт в разминировании и уже подготовила специалистов из Колумбии.

Российские саперы регулярно находят на освобожденных территориях заложенные взрывные устройства. Весной они помогали аграриям в Харьковской области провести посевную кампанию, так как они боялись выходить в поля из-за мин и снарядов. Кроме того, много ловушек боевики оставили в школах и детсадах — их тоже обезвредили.