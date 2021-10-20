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    20 октября 2021, 09:21

    Власти Камбоджи разрешили въезд в страну с любой вакциной от коронавируса

    Khmer Times: власти Камбоджи разрешили въезжать в страну привившимся любой вакциной от коронавируса

    Екатерина Боснак

    Власти Камбоджи разрешили въезд в страну всем желающим, привившимся любой из существующих вакцин от коронавируса. Об этом сообщила местная газета «Khmer Times». Журналисты издания сослались на министерство здравоохранения страны.

    Власти Камбоджи разрешили въезд в страну с любой вакциной от коронавируса

    По словам авторов материала, Минздрав Камбоджи старается исключить дискриминацию приезжих. При этом врачи рекомендуют прививаться только теми препаратами, которые включены ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

    «Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации», — такую цитату представителя местного Минздрава Ор Вандин приводит издание.

    В Камбодже также упростили и общие правила въезда в страну. Так, с 18 октября технические эксперты, инвесторы, дипломаты, руководители проектов сотрудничества и госслужащие, возвращающиеся из командировок, будут проходить карантин, длящийся только три дня.

    Все остальные иностранцы, желающие посетить страну, если они полностью привиты, смогут пройти семидневный карантин. Раньше им нужно было оставаться в изоляции на две недели. Отрицательный ПЦР-тест и сертификат о вакцинации остаются необходимыми.