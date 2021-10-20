Власти Камбоджи разрешили въезд в страну с любой вакциной от коронавируса

Власти Камбоджи разрешили въезд в страну всем желающим, привившимся любой из существующих вакцин от коронавируса. Об этом сообщила местная газета «Khmer Times». Журналисты издания сослались на министерство здравоохранения страны.

По словам авторов материала, Минздрав Камбоджи старается исключить дискриминацию приезжих. При этом врачи рекомендуют прививаться только теми препаратами, которые включены ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации», — такую цитату представителя местного Минздрава Ор Вандин приводит издание.

В Камбодже также упростили и общие правила въезда в страну. Так, с 18 октября технические эксперты, инвесторы, дипломаты, руководители проектов сотрудничества и госслужащие, возвращающиеся из командировок, будут проходить карантин, длящийся только три дня.

Все остальные иностранцы, желающие посетить страну, если они полностью привиты, смогут пройти семидневный карантин. Раньше им нужно было оставаться в изоляции на две недели. Отрицательный ПЦР-тест и сертификат о вакцинации остаются необходимыми.