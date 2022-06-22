Власти Калининградской области назвали срок переориентации транзита на морской транспорт

Власти Калининградской области в течение нескольких недель переориентируют транзит санкционных грузов на морской транспорт. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Ведем эту работу, нам нужно несколько недель для переориентации транзита с железнодорожного транспорта на морской», — заявил он.

Власти Литвы с 17 июня запретили железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пообещал, что ответ России также напрямую затронет жителей прибалтийской республики.

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, литовское руководство должно осознавать всю полноту и серьезность последствий своего решения.