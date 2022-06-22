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    22 июня 2022, 11:11

    Власти Калининградской области назвали срок переориентации транзита на морской транспорт

    Губернатор Алиханов заявил, что Калининград переориентирует транзит грузов за несколько недель

    Максим Зинкин

    Власти Калининградской области в течение нескольких недель переориентируют транзит санкционных грузов на морской транспорт. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил губернатор региона Антон Алиханов.

    «Ведем эту работу, нам нужно несколько недель для переориентации транзита с железнодорожного транспорта на морской», — заявил он.

    Власти Литвы с 17 июня запретили железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пообещал, что ответ России также напрямую затронет жителей прибалтийской республики.

    По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, литовское руководство должно осознавать всю полноту и серьезность последствий своего решения.