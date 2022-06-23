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    23 июня 2022, 00:50

    Власти Калининграда нашли способ возобновить транзит через Литву

    Дарья Бунякова

    Решить проблему с прекращением транзита товаров через Литву можно с помощью изменения антироссийских санкций. Об этом заявила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

    Власти Калининграда нашли способ возобновить транзит через Литву

    По словам Ивановой, для возобновления транзита есть несколько дипломатических решений. Этот вопрос она назвала скорее техническим.

    «Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причем в разных вариантах. Первый — это дополнение глоссария первой статьи понятием „калининградский транзит людей и грузов“ и общее изъятие из санкций», — процитировало руководителя агентства РИА «Новости».

    Если прибегнуть ко второму варианту, то нужно убрать из документов уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом». Речь идет о статьях в четвертом, пятом и шестом пакетах санкций. Третий вариант Иванова назвала самым очевидным.

    «Без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введенных четвертым, пятым и шестым пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров», — заключила она.

    Ранее Литва ограничила транзит грузов в Калининградскую область, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что на переориентирование грузов уйдет несколько недель.