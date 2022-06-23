Власти Калининграда нашли способ возобновить транзит через Литву

Решить проблему с прекращением транзита товаров через Литву можно с помощью изменения антироссийских санкций. Об этом заявила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

По словам Ивановой, для возобновления транзита есть несколько дипломатических решений. Этот вопрос она назвала скорее техническим.

«Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причем в разных вариантах. Первый — это дополнение глоссария первой статьи понятием „калининградский транзит людей и грузов“ и общее изъятие из санкций», — процитировало руководителя агентства РИА «Новости».

Если прибегнуть ко второму варианту, то нужно убрать из документов уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом». Речь идет о статьях в четвертом, пятом и шестом пакетах санкций. Третий вариант Иванова назвала самым очевидным.

«Без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введенных четвертым, пятым и шестым пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров», — заключила она.

Ранее Литва ограничила транзит грузов в Калининградскую область, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что на переориентирование грузов уйдет несколько недель.