Власти Калифорнии запретили изготавливать и продавать шубы. Носить меха пока еще можно
У калифорнийцев осталось всего четыре года, чтобы запастись изделиями из меха. Новый закон будет действовать с января 2023 года.
«Я только что утвердил один из наиболее действенных в истории США законов, направленных на защиту прав животных», — написал губернатор штата.
Гэвин Ньюсом подчеркнул, что Калифорния станет первым в США штатом, где запрещена продажа новых изделий из натурального меха.
Нарушение запрета будет караться штрафами. Мех нельзя использовать при изготовлении не только одежды, но и обуви, шапок и даже брелоков для ключей. Единственное исключение — товары, которые используются в религиозных обрядах, а также чучела животных.
Общество гуманности США сообщило, что ежегодно в мире для нужд пушной промышленности убивают более 100 миллионов животных.
Решением губернатора Калифорнии рысь была внесена в список животных, которые особо охраняются законами штата. С 2025 года в данном штате нельзя будет не только умерщвлять рысей, но и отлавливать их.
Аналогичные законы собираются ввести власти штатов Гавайи и Нью-Йорк.