Власти Калифорнии запретили изготавливать и продавать шубы. Носить меха пока еще можно

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ, запрещающий изготавливать изделия из натурального мега. В этом штате также запрещается продавать новые шубы и каким-либо образом их распространять. Об этом Ньюсом написал на своей странице в Twitter.

У калифорнийцев осталось всего четыре года, чтобы запастись изделиями из меха. Новый закон будет действовать с января 2023 года.

«Я только что утвердил один из наиболее действенных в истории США законов, направленных на защиту прав животных», — написал губернатор штата.

Гэвин Ньюсом подчеркнул, что Калифорния станет первым в США штатом, где запрещена продажа новых изделий из натурального меха.

Нарушение запрета будет караться штрафами. Мех нельзя использовать при изготовлении не только одежды, но и обуви, шапок и даже брелоков для ключей. Единственное исключение — товары, которые используются в религиозных обрядах, а также чучела животных.

Общество гуманности США сообщило, что ежегодно в мире для нужд пушной промышленности убивают более 100 миллионов животных.

Решением губернатора Калифорнии рысь была внесена в список животных, которые особо охраняются законами штата. С 2025 года в данном штате нельзя будет не только умерщвлять рысей, но и отлавливать их.

Аналогичные законы собираются ввести власти штатов Гавайи и Нью-Йорк.