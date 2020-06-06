Власти Калифорнии разрешат Голливуду работать с 12 июня

В Калифорнии могут уже на следующей неделе возобновиться съемки кинофильмов и сериалов. Канцелярия губернатора Гевина Ньюсома сообщила, что такая возможность может появиться с 12 июня.

Однако издание Los Angeles Times, сообщило, что начать производство кино-, теле- и музыкальных программ можно будет только после разрешения, выданного инспектором системы здравоохранения.

Для того, чтобы снизить опасность инфицирования, актерский состав и съемочная группа, а также прочие работники киноиндустрии, должны будут строго соблюдать протоколы безопасности. В их числе, например, отказ от шведского стола.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пандемия новой коронавирусной инфекции в стране закончилась. Он призвал губернаторов штатов не затягивать переход граждан к обычной жизни.