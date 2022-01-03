Власти Южной Кореи зафиксировали первые случаи смерти от «омикрона»

Два случая смерти от штамма «омикрон» были зафиксированы в Южной Корее, это первые смертельные исходы в стране после заражения новым вариантом коронавируса. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на официальные лица в системе здравоохранения.

Источник уточнил, что речь идет о двух скончавшихся пациентах больницы в городе Кванджу, который находится в 329 километрах от Сеула. Проведенные посмертно тесты подтвердили, что умершие были заражены «омикроном».

Пациенты находились в городской больнице для престарелых, им было по 90 лет. Органы здравоохранения выясняют точные причины смертей.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил россиян, что в январе может произойти рост заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за штамма «омикрон». Однако он отметил, что не будет большого числа случаев госпитализации.