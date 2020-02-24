Власти Южной Кореи ввели наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

В Южной Корее ввели наивысший уровень угрозы из-за распространения в стране коронавируса. Число зараженных китайской пневмонией там превысило 830 человек.

По информации South China Morning Post, за последние сутки выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом в Южной Корее, причем 115 человек связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу.

К секте стали присматриваться поле того, как 18 февраля выявили коронавирус у 61-летней женщины, которая посещала «Церковь Иисуса Синчонджи», но не бывала в последнее время за границей. По информации The Korea Times, женщина ходила в церковь четыре раза, в том числе после того, как почувствовала симптомы заболевания.

По оценкам властей Тэгу, вместе с женщиной 9 и 16 февраля в церкви были около девяти тысяч человек. Сейчас их проверяют на коронавирус.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что повышение уровня угрозы необходимо для сдерживания заражения. Это позволит принять дополнительные меры в Тэгу, где число заразившихся превышает 300 человек.

Коронавирус появился в Китае в конце декабря. С января инфекция стала распространяться по всему миру. Только в Китае число заразившихся превышает 77 тысяч человек, скончались почти 2,6 тысячи.