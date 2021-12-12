Власти Южной Кореи сообщили о завозе в страну штамма «омикрон» из России
Власти Южной Кореи выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон», завезенный из России. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA), передало РИА «Новости».
Всего в Южной Корее на 12 декабря новой версией коронавируса заразились 90 человек. Из них 67 заразились внутри страны, а 23 приехали из-за рубежа. Власти передали, что за последние сутки инфицирование штаммом «омикрон» подтвердилось у 15 человек. Двое из них вернулись из Демократической Республики Конго, а еще двое — из Великобритании и России.
В ведомстве для журналистов подчеркнули, что прибывший из России не является гражданином страны, но не уточнили, какое у него гражданство. Сейчас власти определяют его маршрут и путь инфицирования.
Впервые новый вид коронавируса в Корее диагностировали у пары, въехавшей из Нигерии и заразившей уже 60 человек. Еще семеро подхватили вирус от туриста из Ирана, прилетевшего 25 ноября.
Из-за распространения нового штамма Сеул ограничил въезд в страну иностранцам из ЮАР и рядя других стран.