Мир 29 декабря 2022, 09:56 Власти Южной Кореи призвали жестко отвечать на провокации КНДР Yonhap: Южная Корея намерена отвечать на провокации КНДР мерами в два раза сильнее Скриншот с видео / YouTube

Читать 360tv в

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель распорядился жестко отвечать на все провокации со стороны КНДР. Об этом сообщили журналисты издания Yonhap, сославшись на администрацию президента Южной Кореи и источники.

По данным авторов материала, Юн Сок Ель призвал руководство страны готовить ответные меры на каждую провокацию со стороны Северной Кореи. Он отметил, что зеркальные меры должны быть в два раза мощнее действий КНДР.

Реклама

Авторы материала отметили, что такое распоряжение озвучили во время встречи южнокорейского лидера с сотрудниками администрации и управления национальной безопасности. Мероприятие прошло 28 декабря.

Реклама

«Президент подчеркнул, что мы не должны бояться или колебаться», — отметила старший секретарь президента по связям с общественностью Ким Ын Хе.

По ее словам, в качестве возможного сдерживающего фактора Юн Сок Ель указал мощь ядерного оружия, которым обладает армия Северной Кореи.