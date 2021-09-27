Власти Южной Кореи пересмотрят разрешение на употребление в пищу мяса собак

В Южной Корее могут запретить употреблять в пищу мясо собак. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин во время разговора с премьер-министром республики Ким Бу Гемом, написала «Политика сегодня» со ссылкой на агентство Yonhap.

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак», — процитировало агентство слова президента.

Несмотря на разговоры, детали этой инициативы так и не были представлены. Мун Чжэ Ин также поднял вопрос об уходе за домашними животными. По его словам, в последние время в стране участились случаи, когда питомцев оставляют на улице.