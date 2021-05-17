Власти Южной Кореи надумали отменить карантин для вакцинированных туристов

В Южной Кореи решили поощрять тех, кто сделал прививку от коронавируса. Для такой категории власти хотят отменить обязательный карантин. Об этом рассказал премьер-министр страны Ким Бу Гем.

Он выступил на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

«Необходимо как можно скорее выработать меры, которые сделают вакцинацию привлекательной для граждан», — передал его слова телеканал KBS.

Министр поручил соответствующим ведомствам подготовить двусторонние соглашения с крупными странами о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина. Он также призвал соотечественников доверять властям и поддерживать кампанию по вакцинации.

По его словам, около 89,5% населения в возрасте старше 65 лет, привитых от нового вируса, не заразились коронавирусом. Еще 100% заразившихся той же возрастной группы перенесли болезнь в легкой форме.

Ранее стало известно, что в России сделать прививку от коронавируса готовы 20% жителей при условии, если это будет единственной возможностью выехать за границу.