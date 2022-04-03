Власти Японии заявили об усилении антироссийских санкций

Усиление санкционного давления на Россию стало единственным путем для западных стран. Об этом в эфире телеканала NHK заявил премьер промышленности, торговли и экономики Японии Коити Хагиуда.

«На текущем этапе развития ситуации нужно усиливать давление санкциями на Россию, других путей у нас нет», — заявил политик.

Хагиуда признал, что ограничения вредят самим японских компаниями, но избежать их невозможно.

«Японским компаниям, ведущим бизнес в России, будет непросто продолжать работу», — добавил он.

Также министр предположил, что санкции ослабят только на той стадии, когда станет очевиден мир в регионе.

Ранее стало известно, что Япония с 5 апреля ввела ограничение на экспорт в Россию предметов роскоши: антиквариата, парфюма, драгоценных вещей, автомобилей. Всего в список попали 17 наименований товаров.