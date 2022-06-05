Власти Японии выразили протест КНДР после запуска ракет

Власти Японии выразил протест КНДР после запуска баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Об этом рассказал министр обороны Японии Нобуо Киси. Его слова процитировал ТАСС.

«Подобные действия угрожают миру и безопасности нашей страны и всего международного сообщества. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказал Киси.

Также он отметил, что в последнее время Северная Корея «проявляет беспрецедентную частоту запуска ракет». По его словам, только 5 июня КНД выпустила шесть баллистических снарядов. Высота их полета составляла от 50 до 100 километров. По словам Киси, КНДР выпустила ракеты с территории трех районов: восточного побережья, западного побережья и материковой части страны. Снаряды пролетели от 300 до 400 километров и приземлились вне исключительной экономической зоны Японии. Киси предположил, что это были снаряды с изменяемой траекторией полета.

«Среди запущенных в воскресенье баллистических ракет могли быть те, которые имеют изменяемую траекторию полета», — заявил глава Минобороны Японии.