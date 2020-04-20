Власти Японии выплатят жителям пособие в рамках финансовой поддержки
Правительство Японии увеличит бюджет на 25,69 триллиона иен (237 миллиардов долларов). Таким образом власти страны хотят поддержать экономику на фоне пандемии коронавируса. Об этом написал сайт «Известия» со ссылкой на зарубежное издание.
В этот бюджет вошли денежные пособия для граждан Японии в размере 100 тысяч иен (930 долларов). Их выплатят в рамках государственной финансовой поддержки в следующем месяце.
Те жители страны, чей доход резко упал из-за пандемии, получат по 2785 долларов. В общей сложности на борьбу с COVID-19 выделили около 1,09 триллиона долларов.