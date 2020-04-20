Власти Японии выплатят жителям пособие в рамках финансовой поддержки

В этот бюджет вошли денежные пособия для граждан Японии в размере 100 тысяч иен (930 долларов). Их выплатят в рамках государственной финансовой поддержки в следующем месяце.

Те жители страны, чей доход резко упал из-за пандемии, получат по 2785 долларов. В общей сложности на борьбу с COVID-19 выделили около 1,09 триллиона долларов.