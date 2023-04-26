Мир 26 апреля 2023, 09:34 Власти Японии собрались изменить законодательство ради поставок оружия Украине Yomiuri: в Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО РИА «Новости»

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Правящая Либерально-демократическая партия Японии предложила рассмотреть возможность предоставления Украине ракет и систем ПВО. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri.

По данным издания, уже начались консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. По мнению членов партии, сейчас можно ограничиться предоставлением Украине лишь устройств для разминирования.

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Японские сухопутные силы также выразили готовность поставить Украине реактивные системы залпового огня MLRS.

Ранее японцы выступили категорически против поставок оружия Украине. Это показали результаты общенационального опроса. Поставки оружия ВСУ сочли необходимыми лишь 16% респондентов. 79,5% сторонников Либерально-демократической партии Японии высказались против.