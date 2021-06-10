Власти Японии рекомендовали авиакомпаниям отказаться от полетов над Белоруссией

Правительство Японии рекомендует национальным авиакомпаниям исключить из маршрутов их полетов Белоруссию. Это связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

«Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Белоруссии», — процитировал ТАСС генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Кацунобу Като отметил, что Япония закроет свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а также запретит принимать ее рейсы, включая чартерные, «даже если поступит соответствующая просьба». По словам генсека кабмина, они требуют освободить Романа Протасевича и его девушку, задержанных после экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair.

В конце мая одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways отказалась летать над Белоруссией.

Ранее профсоюз белорусской авиакомпании «Белавиа» планирует обратиться в Совет ЕС с просьбой об отмене введенных в отношении перевозчиков республики ограничений.