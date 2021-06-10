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    10 июня 2021, 08:38

    Власти Японии рекомендовали авиакомпаниям отказаться от полетов над Белоруссией

    Екатерина Шамина

    Правительство Японии рекомендует национальным авиакомпаниям исключить из маршрутов их полетов Белоруссию. Это связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

    Власти Японии рекомендовали авиакомпаниям отказаться от полетов над Белоруссией

    «Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Белоруссии», — процитировал ТАСС генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

    Кацунобу Като отметил, что Япония закроет свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а также запретит принимать ее рейсы, включая чартерные, «даже если поступит соответствующая просьба». По словам генсека кабмина, они требуют освободить Романа Протасевича и его девушку, задержанных после экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair.

    В конце мая одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways отказалась летать над Белоруссией.

    Ранее профсоюз белорусской авиакомпании «Белавиа» планирует обратиться в Совет ЕС с просьбой об отмене введенных в отношении перевозчиков республики ограничений.