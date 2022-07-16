Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в проекте «Сахалин-2»

Японский кабмин призвал компании Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить доли в российском проекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» и после того, как оператором станет российское ООО. Об этом написала газета Nikkei.

Mitsui принадлежит 12,5% в проекте, Mitsubishi — 10%.

«У компаний есть доли, поэтому мы договорились, что они должны крепко их удерживать», — рассказал журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда после встречи с премьером страны Фумио Кисидой.

При этом, по данным издания, «нет никаких гарантий», что новый оператор продолжит бесперебойные поставки в Японию, даже если обе компании останутся акционерами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 июня подписал указ о переходе имущества компании «Сахалин Энерджи» в собственность России.

Проект «Сахалин-2» важен для обеспечения стабильных энергопоставок в Японию. По данным РБК, «Сахалин-2» производит 10 миллионов тонн сжиженного природного газа в год, около 60% топлива проекта потребляет Япония.