Мир 22 мая 2023, 08:27 Власти Японии пришли в замешательство из-за просьбы о личном участии Зеленского в саммите G7 Yomiuri: вопрос о личном участии Зеленского в саммите G7 вызвал замешательство в Токио РИА «Новости»

Читать 360tv в

Организаторы саммита G7 пришли в замешательство, когда президент Украины Владимир Зеленский решил лично принять участие в мероприятии, сообщила газета Yomiuri. По данным издания, премьер Японии Фумио Кисида во время своего визита в Киев пришел к договоренности, что политик будет участвовать в онлайн-формате.

Вопрос о личном участии Зеленского в саммите украинские власти подняли в конце апреля, уточнила Yomiuri. Из-за такой резкой смены планов появились многочисленные проблемы — организаторам пришлось перестраивать и так слишком плотный график мероприятия.

Реклама

Отдельные сложности вызвала необходимость обеспечивать безопасность президента Украины. Были опасения, что чрезмерное внимание, которое оказали Зеленскому на саммите, вызовет неудовольствие со стороны лидеров Индии, Бразилии и ряда других стран, которые поддерживают экономические связи с Россией.

Окончательно вопрос о присутствии Зеленского на саммите G7 решили буквально за неделю до его начала, отметил источник издания.