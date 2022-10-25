Власти Японии не стали отзываться о «грязной бомбе» на Украине раньше времени | 360°

Мир 25 октября 2022, 09:48 Власти Японии не стали отзываться о «грязной бомбе» на Украине раньше времени МИД Японии отказался давать оценку информации о создании на Украине «грязной бомбы» РИА "Новости"

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Западные страны назвали заявления России о том, что киевский режим создает «грязную бомбу», ложными. Япония решила воздержаться от предварительных оценок, заявил корреспонденту газеты «Иомиури» министр иностранных дел Есимаса Хаяси. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не исключается, что российская сторона может использовать это как оправдание для дальнейшей эскалации ситуации, но я бы хотел воздержаться от каких-либо предварительных оценок этого», — сказал он.

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Глава МИД Японии повторил то, что заявляли политики Великобритании, США и Франции. Они обвинили Россию в распространении ложных обвинений в адрес киевского режима. Есимаса Хаяси заявил, что любая эскалация конфликта недопустима и Япония будет пристально следить за развитием событий.

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Сначала информация о том, что Украина готовит провокацию с использованием «грязной бомбы», появилась в СМИ, затем об этом рассказали в Минобороны России. Киевский режим собирается выдать ее за случайное срабатывание российского боеприпаса. Для создания такой бомбы у него есть ресурсы — начинку можно взять из бассейнов выдержки атомных электростанций или из остатков отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС.