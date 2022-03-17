Власти Японии назвали невозможным экономическое сотрудничество с Россией

Реализация экономического партнерства между Японией и Россией в настоящее время не представляется возможной из-за ситуации на Украине. Об этом во время выступления в парламенте сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщил ТАСС.

«Мы понимаем, что новые шаги по сотрудничеству из восьми пунктов сейчас невозможно реализовать», — заявил он.

Политик отметил, что также не достигнуто мирное соглашение с Россией по проблеме Курильских островов.

«Наши усилия, к сожалению, не привели к результату», — сказал Кисида.

Премьер-министр подчеркнул, что в будущем вероятное сотрудничество между странами будет строиться исходя из энергетической безопасности Японии и интересов народа, а также развития ситуации вокруг Украины.

В 2016 году Россия и Япония составили план о сотрудничестве из восьми пунктов, где прописано расширение экспортной базы, укрепление отношений в сфере малого и среднего бизнеса, сотрудничество в области передовых технологий, гуманитарной сфере, энергетики, а также индустриализации Дальнего Востока.

Ранее Кисида сообщил о необходимости создания нового мирового порядка.