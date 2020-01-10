Власти Японии хотят арестовать жену Карлоса Гона

По данным издания, у прокуратуры Токио появились сведения о том, что 53-летняя Кэрол Нахас обладала доказательствами по делу ее мужа, которые подтвердили бы его причастность. Женщина пыталась их уничтожить, заплатив людям, которых могут допросить, чтобы они молчали.

Сейчас супруги находятся в Ливане, суд обязал их оставаться в этой стране.