Власти ЯНАО усилили контроль за перемещениями между городами

Отслеживать передвижения будет ГИБДД. Города не закроют полностью: въезд для представителей предприятий жизнеобеспечения будет свободным.

«Мы говорим о том, чтобы остановить граждан, которые нарушают режим самоизоляции и без особой необходимости отправляются в поездки между городами или районами Ямала», — уточнил губернатор.