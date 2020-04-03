Власти ЯНАО усилили контроль за перемещениями между городами
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился ужесточить контроль за перемещением между городами. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Отслеживать передвижения будет ГИБДД. Города не закроют полностью: въезд для представителей предприятий жизнеобеспечения будет свободным.
«Мы говорим о том, чтобы остановить граждан, которые нарушают режим самоизоляции и без особой необходимости отправляются в поездки между городами или районами Ямала», — уточнил губернатор.