Власти Израиля проведут совещание для оценки состояния безопасности страны

Совещание с участием руководства спецслужб и силового блока пройдет в Израиле во вторник, 2 августа. Его созвал премьер-министр страны Яир Лапид. Об этом сообщила канцелярия политика.

В совещании примут участие директор Службы общей безопасности Ронен Бар, глава Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави, руководитель Совета по национальной безопасности Эял Хулат, министр обороны Бени Ганц, заместитель премьер-министр Нафтали Беннет и военный секретарь президента Израиля Наама Розен Гримберг.

Ранее во вторник израильские правоохранительные органы сумели задержать на Западном берегу Иордана одного из глав палестинской террористической группировки «Исламский джихад».

Ранее политолог Олег Матвейчев в беседе с «360» выразил сомнение, что противостояние Палестины и Израиля приведет к большой и затяжной войне. При этом он подчеркнул, что палестинцы неспособны на открытые боевые действия и рассчитывают на гибридную войну.