Власти Израиля отказались признавать применяемую Украиной вакцину

Власти Израиля не признают применяемую на Украине вакцину против коронавируса Сovishield. По этой причине тормозятся переговоры о взаимном признании двумя странами паспортов вакцинации для туристов.

«У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», — процитировало РИА «Новости» слова посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Обе страны планируют решить возникшую проблему в ближайшее время.

23 февраля в Киев прилетел самолет из Индии, где на борту находилось 500 доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Сovishield). Вакцинация в стране началась на следующий день. Всего на Украине сделали 12,5 тысячи прививок от коронавируса.

Ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» начнут производить в Италии с июля этого года. Это решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предварительно, до конца года будет произведено 10 миллионов доз прививки.