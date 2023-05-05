Мир 05 мая 2023, 23:44 Власти Изюма на Украине переименовали 18 связанных с Россией топонимов ТАСС: в Изюме переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией и СССР Freepik

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Власти города Изюм на Украине переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, его процитировал ТАСС.

«Этим распоряжением завершаем переименование улиц и площадей города», — написал заммэра в социальной сети.

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В документе указано, что улица Юрия Гагарина станет Гайдамацкой, улица маршала СССР Федора Толбухина переименована в улицу Александра Мациеского в честь погибшего украинского военнослужащего. Улица Николая Добролюбова стала Кобзарской, а улица Пржевальского переименована в Варшавскую.

В начале декабря 2022 года в Изюме переименовали 22 улицы. Улица Пушкинская получила название в честь Степана Бандеры, Улица Суворова стала улицей Семена Петлюры, улица Волоха — улицей гетмана Полуботка. Улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила словами Высоцкого на переименование улицы в Изюме. Она предположила, что украинцы не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны».