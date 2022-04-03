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    03 апреля 2022, 12:27

    Власти Италии выразили готовность содействовать мирному процессу на Украине

    Глава МИД Ди Майо: Италия готова содействовать мирному процессу на Украине

    Максим Зинкин

    Власти Италии готовы оказать поддержку мирному процессу на Украине. Об этом на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил руководитель итальянского дипведомства Луиджи Ди Майо, написало РИА «Новости».

    Власти Италии выразили готовность содействовать мирному процессу на Украине

    «На этом этапе основным приоритетом для Италии остаются гуманитарное перемирие и переговоры между сторонами на Украине. Мы выражаем поддержку украинцам и готовы оказать необходимую помощь, содействовать мирному процессу», — заявил Ди Майо.

    Дипломат напомнил, что ранее о готовности Италии выступить гарантом нейтрального статуса Украины выступил премьер Марио Драги.

    Ранее Ди Майо сообщал, что введенные западными странами антироссийские санкции нанесли ущерб энергетическому сектору Италии.