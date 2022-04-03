Власти Италии выразили готовность содействовать мирному процессу на Украине

Власти Италии готовы оказать поддержку мирному процессу на Украине. Об этом на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил руководитель итальянского дипведомства Луиджи Ди Майо, написало РИА «Новости».

«На этом этапе основным приоритетом для Италии остаются гуманитарное перемирие и переговоры между сторонами на Украине. Мы выражаем поддержку украинцам и готовы оказать необходимую помощь, содействовать мирному процессу», — заявил Ди Майо.

Дипломат напомнил, что ранее о готовности Италии выступить гарантом нейтрального статуса Украины выступил премьер Марио Драги.

Ранее Ди Майо сообщал, что введенные западными странами антироссийские санкции нанесли ущерб энергетическому сектору Италии.