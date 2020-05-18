Власти Италии сняли большую часть ограничений по коронавирусу

Сайт «Утро.ру» сообщил, что в Италии с 18 мая к работе начнут возвращаться торговые центры, магазины, бары, рестораны и пиццерии. Местные жители смогут даже воспользоваться услугами салонов красоты. Премьер-министр Джузеппе Конте уточнил, что организациям необходимо строго соблюдать санитарные требования.

Верующим и паломникам разрешили посещать службы в храмах. Оформлять специальные пропуска для выхода из дома теперь не нужно.

Италия также откроет внешние границы для стран-членов Евросоюза. Приезжающим нужно будет провести две недели на карантине.

«Мы должны принять этот риск, иначе мы никогда не сможем восстановиться», — подчеркнул Конте.