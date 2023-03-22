Мир 22 марта 2023, 16:05 Власти Италии решили ограничить вход на переполненные пляжи

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Итальянские власти перед началом летнего туристической сезона решили внести коррективы в правила посещения пляжей. В этом году в Риме был принят регламент с новым правилами, написало издание Blick.

Например, попасть на тосканский остров Джильо теперь можно после покупки входного билета стоимостью три евро с человека. Власти надеются, что таким образом можно будет уменьшить поток туристов, сообщил newizv.ru.

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На острове Лампедуза в Средиземном море будет действовать новое правило для автомобилистов. С конца июля до начала сентября водителям машин с иностранными номерами нельзя заезжать на остров, иначе нарушителей ждут высокие штрафы.

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На острове Сардиния самые популярные пляжи будут обнесены забором, чтобы ограничить количество отдыхающих.