Власти Италии продлили карантин до 13 апреля
Итальянские власти продлили карантин до 13 апреля. Помимо этого, продолжатся и ограничительные меры, принятые ранее. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии, сказал, что на такое решение повлияла не только эпидемиологическая ситуация, но и оценки научно-технического комитета при правительстве.
«Мы будем постепенно сокращать нынешние ограничения путем принятия постепенных и пропорциональных профилактических мер», —сообщил Сперанца.
Министр полагает, что борьба с коронавирусом будет еще долгой, так как вакцины все еще нет.