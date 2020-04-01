Власти Италии продлили карантин до 13 апреля

Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии, сказал, что на такое решение повлияла не только эпидемиологическая ситуация, но и оценки научно-технического комитета при правительстве.

«Мы будем постепенно сокращать нынешние ограничения путем принятия постепенных и пропорциональных профилактических мер», —сообщил Сперанца.

Министр полагает, что борьба с коронавирусом будет еще долгой, так как вакцины все еще нет.