Власти Италии объявили карантин на Новый год и Рождество

В Италии в праздничные дни будет введен общенациональный карантин. С 24 декабря по 6 января горожанам нельзя выходить на улицу без особой необходимости. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Вся Италия — красная зона с 24 декабря по 6 января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности», — передает ТАСС его слова.

В этот период будут закрыты все магазины, кроме аптек и парикмахерских. Также людям нельзя будет перемещаться из региона в регион. Бары, кафе и рестораны тоже будут закрыты. Но не исключено, что можно будет выдавать еду навынос. Конте отметил, что праздники нужно проводить только с теми людьми, с кем проживаешь на постоянной основе. Но гостей тоже можно принять — максимум два человека в сопровождении детей до 14 лет.

Тем не менее 28, 29, 30 декабря и 4 января в стране будут небольшие послабления. В эти дни можно передвигаться между регионами, некоторые магазины будут открыты до 21:00. Но и в этом случае власти предупреждают, что любые передвижения должны быть оправданы.