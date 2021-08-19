Власти испанского города отменили корриду из-за быков Феминиста и Нигерийца

В испанском городе Хихон отказались от корриды из-за неполиткорректных кличек быков — Феминист и Нигериец. Мэр Хихона Ану Гонсалес заявила, что в городе создается система равенства для всех, поэтому такие имена для животных недопустимы.

По словам Гонсалес, животные не должны использоваться для формирования идеологии, противоречащей правам человека, сообщило местное издание 20minutos.

«Город, который верит в равенство женщин и мужчин, верит в интеграцию и двери, открытые для всех, не может допускать такие вещи», — подчеркнула мэр.

При этом решение об отмене корриды раскритиковали феминистическая ассоциация и организация по защите прав животных. Там посчитали, что традиционный бой быков и клички животных не имеют ничего общего с феминизмом.

Не остались в стороне и представители оппозиционной Народной партии. Они заявили, что Гонсалес «делает из себя посмешище», и объявили о сборе подписей против отмены корриды, сообщило издание Europe Press.

Коррида — традиционное испанское зрелище. При этом часть населения страны считает бой быков пережитком прошлого и жестоким обращением с животными.