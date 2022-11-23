Мир 23 ноября 2022, 15:24 Власти Испании задумались о введении налога на элитное жилье

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В Испании задумались о введении дополнительного налога на содержание элитной недвижимости как для местных жителей, так и для иностранцев. Об этом сообщило издание Idealista.

Размер налога будет зависеть от того, сколько стоит объект недвижимости. Например, на жилье от трех миллионов евро до пяти миллионов евро ставка составит 1,7%, свыше пяти миллионов евро — 2,1%, свыше 10 миллионов евро — 3,5%, написала «Политика сегодня».

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Как отметил генеральный директор Coldwell Banker Spain Франсуа Каррьер, налог может негативно повлиять на рынок элитной недвижимости, а также на желание иностранцев инвестировать.

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