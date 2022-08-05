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    05 августа 2022, 15:48

    Власти Испании ввели запрет на свет в магазинах после 22:00

    Оксана Лавнюженко

    Кабинет министров Испании ввел запрет на свет в витринах магазинов и в общественных зданиях после 22:00. Это сделано в целях экономии электроэнергии, написал ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Отключение света произойдет в супермаркетах, кинотеатрах, на вокзалах, в аэропортах, в гостиницах и в распределительных центрах. Уличные фонари по-прежнему будут работать, написало ИА НСН.

    С распоряжением властей не согласны правоохранительные органы, поскольку, на их взгляд, это повысит преступность на улицах города.