Власти Испании ввели запрет на свет в магазинах после 22:00

Кабинет министров Испании ввел запрет на свет в витринах магазинов и в общественных зданиях после 22:00. Это сделано в целях экономии электроэнергии, написал ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отключение света произойдет в супермаркетах, кинотеатрах, на вокзалах, в аэропортах, в гостиницах и в распределительных центрах. Уличные фонари по-прежнему будут работать, написало ИА НСН.

С распоряжением властей не согласны правоохранительные органы, поскольку, на их взгляд, это повысит преступность на улицах города.