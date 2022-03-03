Власти Испании отправят на Украину более тысячи гранатометов и боеприпасы

Испанские власти приняли решение отправить на Украину партию наступательного летального оружия. Об этом в эфире телеканала Antena 3 рассказала глава Министерства обороны королевства Маргарита Роблес.

Украинская сторона получит более тысячи гранатометов, пулеметы и боеприпасы для стрелкового оружия. Роблес пояснила, что оружие прибудет в Польшу, где его смогут забрать украинские военные.

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес также подтвердил готовность страны помочь Украине с наступательным вооружением. Он назвал ситуацию на Украине европейской угрозой.

Российские вооруженные силы 24 февраля приступили к выполнению задач по демилитаризации и денацификации Украины. Решение об этом принял президент страны Владимир Путин после поступивших запросов о помощи со стороны Луганской и Донецкой самопровозглашенных народных республик.

На фоне обострения ситуации на Украине многие западные страны объявили о поставках вооружения в эту страну.