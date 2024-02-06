Мир 06 февраля 2024, 15:55 Власти Испании направили на поддержку фермеров 269 миллионов евро MarÃƒÂ�A JosÃƒÂ� LÃƒÂ�Pez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Правительство Испании в срочном порядке выделило на поддержку фермеров 269 миллионов евро. Об этом сообщило РИА «Новости».

Испанские власти пошли на такой шаг после волны протестов в стране — аграрии с помощью сельскохозяйственной техники заблокировали десятки дорог.

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Ранее руководство Испании ввело ограничения на воду из-за засухи в стране. В ответ на это тысячи аграриев вышли на протестные акции. Фермеры выразили недовольство из-за отсутствия поддержки отрасли со стороны государства.

По словам вице-президента профсоюза Asaja Хосе Мануэля Себоллада, правительство больше заботится о защите окружающей среды, чем об аграриях. Фермерские группы Asaja, COAG и UPA потребовали от испанских властей прекратить ввозить продукты из Латинской Америки, стран Африки и Азии из-за конкуренции.

Забастовки аграриев также прошли в Болгарии, проинформировал RT. Протестующие перекрыли в стране ключевые дороги.