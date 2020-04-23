Власти Испании могут запретить массовые мероприятия до конца года

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заметил, что проведение многих спортивных состязаний невозможно без зрителей. Отмечается, что испанский парламент может продлить режим повышенной готовности до девятого мая. По данным издания, в Испании зафиксировано 208 389 случаев заражения коронавирусом. Более 21 тысячи человек скончались.