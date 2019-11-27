Власти Ирландии снесли стены в парламенте, чтобы впихнуть принтер за 800 тысяч евро

Новый современный принтер обошелся ирландскому парламенту в сумму более миллиона евро. Покупкой устройства дело не обошлось — пришлось делать незапланированный ремонт. Прибор не проходил в дверной проем, поэтому рабоче ломали и строили заново стены.

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Как пишет телеканал RTE, Ирландия решила купить принтер японской компании Komori. Приобретение обошлось парламентариям в 800 тысяч евро. Когда устройство доставили к зданию, оказалось, что принтер слишком большой и не проходит в дверной проем. Его высота была более двух метров, а ширина — 1,9 метра.

Впихнуть оборудование в помещение так и не удалось, поэтому было решено сносить стены. На строительные работы потратили еще 236 тысяч евро.

Установили принтер в парламенте только в сентябре. До этого времени устройство простояло на складе около 10 месяцев, и за аренду набежало порядка 20 тысяч евро.

В итоге современный принтер у парламентариев появился, но многие отказались учиться им пользоваться. Они потребовали надбавку к зарплате, пишет издание Irish Times.

Также после подсчетов всех расходов на покупку и установку, член нижней палаты парламента Петер Финниган занялся расследованием и должен теперь предоставить отчет о тратах.