Власти Ирландии снесли стены в парламенте, чтобы впихнуть принтер за 800 тысяч евро
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Как пишет телеканал RTE, Ирландия решила купить принтер японской компании Komori. Приобретение обошлось парламентариям в 800 тысяч евро. Когда устройство доставили к зданию, оказалось, что принтер слишком большой и не проходит в дверной проем. Его высота была более двух метров, а ширина — 1,9 метра.
Впихнуть оборудование в помещение так и не удалось, поэтому было решено сносить стены. На строительные работы потратили еще 236 тысяч евро.
Установили принтер в парламенте только в сентябре. До этого времени устройство простояло на складе около 10 месяцев, и за аренду набежало порядка 20 тысяч евро.
В итоге современный принтер у парламентариев появился, но многие отказались учиться им пользоваться. Они потребовали надбавку к зарплате, пишет издание Irish Times.
Также после подсчетов всех расходов на покупку и установку, член нижней палаты парламента Петер Финниган занялся расследованием и должен теперь предоставить отчет о тратах.