Власти Ирана заявили о технической возможности создать атомную бомбу

Иранские специалисты имеют технические возможности для создания атомной бомбы. Однако они не станут этого делать, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами. Его слова привел ТАСС.

«У Ирана есть технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке», — сказал он.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что страна готова возобновить ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Сделать это предложил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц пригрозил ударом по Ирану ради сдерживания его ядерной программы.