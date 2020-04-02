Власти Ирана: США виновны в снижении стоимости сырья

Немати отметил, что нефтяной конфликт между Россией и Саудовской Аравией возник из-за американского заговора, несмотря на официальное заявление Вашингтона. Парламентарий убежден, что власти США поддерживают политику саудовского правительства.

В своей речи пресс-секретарь упомянул и отсутствие российской помощи в борьбе с коронавирусом. По его словам, пандемия раскрыла ориентацию Москвы на Запад, так как самолет с гуманитарной помощью отправился в США, а не в Иран.