Власти Ирана не изменят свое отношение к украинскому конфликту | 360°

26 октября 2022, 16:16
Власти Ирана не изменят свое отношение к украинскому конфликту
Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил, что страна не изменит позицию по конфликту на Украине
Иран не собирается менять свою позицию относительно конфликта на Украине. Об этом 26 октября заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в своем Twitter.
«Мы уверены в том, что никаких изменений в позиции Исламской Республики Иран по отношению к конфликту на Украине нет и не будет», – сказал Абдоллахиян.
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Ранее в МИД Ирана сообщили, что государство не занимает ни на одну из сторон украинского конфликта. Страна продолжит сотрудничать как с Россией, так и с Украиной.
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Госдепартамент США встревожился из-за «углубления альянса» российской и иранской сторон. Заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито сообщила, что Белый дом идет по пути деэскалации с Ираном.
При этом цель американских властей — контактировать с иностранными партнерами для сдерживания такой деятельности Тегерана, которую в США сочтут дестабилизирующей. Она напомнила слова президента США Джо Байден, который заявил, что страна не бросит Ближний Восток, «оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран», сообщил RT.
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