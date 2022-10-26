Власти Ирана не изменят свое отношение к украинскому конфликту | 360°

Мир 26 октября 2022, 16:16 Власти Ирана не изменят свое отношение к украинскому конфликту Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил, что страна не изменит позицию по конфликту на Украине РИА "Новости"

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Иран не собирается менять свою позицию относительно конфликта на Украине. Об этом 26 октября заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в своем Twitter.

«Мы уверены в том, что никаких изменений в позиции Исламской Республики Иран по отношению к конфликту на Украине нет и не будет», – сказал Абдоллахиян.

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Ранее в МИД Ирана сообщили, что государство не занимает ни на одну из сторон украинского конфликта. Страна продолжит сотрудничать как с Россией, так и с Украиной.

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Госдепартамент США встревожился из-за «углубления альянса» российской и иранской сторон. Заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито сообщила, что Белый дом идет по пути деэскалации с Ираном.

При этом цель американских властей — контактировать с иностранными партнерами для сдерживания такой деятельности Тегерана, которую в США сочтут дестабилизирующей. Она напомнила слова президента США Джо Байден, который заявил, что страна не бросит Ближний Восток, «оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран», сообщил RT.