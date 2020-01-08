Власти Ирака предупредили об угрозе «опустошительной тотальной войны»

Премьер-министр Ирака Адел Абдул-Махди заявил, что за иранским ударом по американским военным базам может последовать разрушительная война. И конфликт может затронуть не только в Ирак и Ближний Восток, но и весь мир.

Как сообщил сайт телеканала «Аль-Арабия» со ссылкой на иракского премьера, Абдул-Махди получил устное предупреждение из Ирана о неминуемой атаке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Конкретных точек иранская сторона не назвала, однако указала, что удары придутся на районы, где дислоцируются американские военные.

Глава правительства Ирака отметил, что следит за развитием событий, поддерживает контакты со всеми сторонами в регионе и во всем мире, и пытается помочь деэскалации ситуации.

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке перешла в критическую фазу после гибели Сулеймани во время ракетного удара по приказу президента США Дональда Трампа. Спустя пять дней, в ночь на 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил на убийство национального героя Ирана атакой на военные базы США в Ираке.