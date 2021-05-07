Власти Ирака отменили пранк-шоу​ с нападением боевиков на знаменитостей

В Ираке решили снять с эфира шоу, где в качестве розыгрыша на знаменитостей нападают «боевики», а спасают их «солдаты». Несмотря на то, что в съемках принимали участие только актеры, зрители посчитали его жестоким и оскорбительным.

Шоу называлось Tannab Raslan, сообщил сайт AP. В реалити принимали участие известные актеры, футболисты и другие знаменитости. Их приглашали туда под предлогом съемок в благотворительном мероприятии.

Сценарий был всегда одинаковым. Сначала на гостей нападали боевики, а после их спасали иракские солдаты. При этом оружие и взрывы были ненастоящими. Террористы даже угрожали взорвать фальшивые жилеты смертников.

У одной из актрис была очень эмоциональная реакция на произошедшее. Она плакала, потом кричала, а после и вовсе потеряла сознание. Все это время глаза у девушки были закрыты.

Но критика зрителей и реакция гостей не тронули сердца создателей и других сотрудников. Например, ведущий Раслан Хаддад назвал несправедливой отмену шоу, потому что в нем, по его мнению, показывался героизм иракских военных. Он также заявил, что участники знали, на что соглашались. Известно, что производством шоу занималась вооруженная организация сил народной мобилизации, которая помогала иракскому правительству сражаться против ИГ*.

* Запрещенная на территории России террористическая организация.